Шольц: предложение США о запрете на поставки золота из России нужно будет обсуждать в Евросоюзе, а не на саммите G7

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27 июня 2022, 10:52

Канцлер Германии Олаф Шольц, Frank Hoermann/SVEN SIMON / globallookpress.com

Предложение Соединенных Штатов о запрете на поставки золота из Российской Федерации нужно будет обсуждать в Европейском союзе, а не на саммите «Большой семерки». На это, как передает ТАСС, указал руководитель правительства Германии Олаф Шольц.

«Шольц заявил, что предложение США о запрете на поставки золота из России нужно будет обсуждать в ЕС, а не на саммите G7», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также немецкий канцлер отметил, что реакция Запада на возможное участие президента Владимира Путина в осеннем саммите G20 не должна торпедировать работу объединения.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сделал заявление о том, что планируемый отказ от импорта золота из РФ лишит страну ежегодных доходов в 19 млрд долларов.