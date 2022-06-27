Додон: Молдавия получила статус кандидата в Евросоюз, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России

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27 июня 2022, 08:54

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, Kremlin Pool / globallookpress.com

Молдавия получила статус кандидата в Европейский союз, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал политик Игорь Додон.

«Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС для того, чтобы быть втянутой в геополитические игры Запада против России, считает экс-президент страны Игорь Додон», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

По словам Додона, Молдавия может лишиться части своих территорий из-за навязываемого противостояния с Москвой.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев указал на то, что Молдавия утрачивает государственность по лекалам Украины.