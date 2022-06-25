Дмитрий Медведев: Молдавия утрачивает государственность по лекалам Украины, во главу угла ставится ненависть к России

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25 июня 2022, 13:10

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Молдавия утрачивает государственность по лекалам Украины, во главу угла ставится ненависть к Российской Федерации. На это, как информирует ТАСС, указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

«Молдавия утрачивает государственность по украинским лекалам, во главу угла ставится ненависть к России», — процитирован Медведев в посте, размещенном в Telegram-канале отечественного агентства.

Также чиновник назвал вероятным сценарий, при котором будет осуществлено не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание «новой Великой Румынии».

Как сообщалось ранее в субботу, Дмитрий Медведев предупредил, что в случае присоединения Кишинева к ограничительным мерам в отношении РФ ответ Москвы не заставит себя ждать.