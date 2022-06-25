Медведев: ответ Москвы в случае присоединения Молдавии к санкциям против России не заставит себя ждать

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25 июня 2022, 12:35

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ответ Москвы в случае присоединения Кишинева к ограничительным мерам в отношении Российской Федерации не заставит себя ждать. На это, как передает ТАСС, указал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Молдавия, даже не вступив в Евросоюз, готова присоединиться к санкциям против России, но и ответ от Москвы не заставит себя ждать», — процитирован Медведев в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в субботу, на страницах издания Financial Times было высказано мнение о том, что усилия Запада по изоляции РФ проваливаются, поскольку не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мира.