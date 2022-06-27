Спецпредставитель Путина по цифровизации Песков: Россию практически невозможно отключить от всемирного интернета

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27 июня 2022, 07:53 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Компьютер, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Российскую Федерацию практически невозможно отключить от всемирного интернета. На это, как передает РИА Новости, указал Дмитрий Песков, специальный представитель главы государства Владимира Путина по цифровизации.

«Россию практически невозможно отключить от всемирного интернета, да и сама Россия от него отгораживаться не собирается, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее руководитель американского Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что планируемый отказ от импорта золота из РФ лишит страну ежегодных доходов в 19 млрд долларов.