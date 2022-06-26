Захарова: Литва диктует Евросоюзу свои правила?

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26 июня 2022, 20:43 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала намерение Литвы наложить вето на готовящееся решение Еврокомиссии разрешить транзит «из России в Россию» по территории ЕС.

Как сообщалось ранее, ЕК после того как Литва запретила транзит санкционных грузов в Калининград, подготовила документ, в котором будет разрешен транзит из России в Россию по территории Евросоюза. Однако власти Литвы заявили о намерении наложить вето на такое решение, если оно будет принято.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот, один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Четко, внятно, без американского суфлера?» - написала, комментируя эту ситуацию, Захарова в своем телеграм-канале.