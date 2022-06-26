Представитель Эрдогана заявил, что действия РФ в отношении Украины не были случайными: к ним подтолкнула политика НАТО и Запада

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26 июня 2022, 22:57 Источник: РИА Новости

Флаг Турции. Фото: Ilya Galakhov/globallook.com

Действия России в отношении Украины не случайны - к ним подтолкнула политика НАТО и Запада. Такое мнение высказал в воскресенье в эфире телеканала Haberturk официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Представитель Эрдогана подчеркнул при этом, что Анкара не считает действия России правильными и не оправдывает их.

«Но когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью: это и действия Запада, и расширение НАТО. Мы также возражаем против этого неправильного миропорядка», - заявил Калын.

Кроме того, представитель Эрдогана в очередной раз подтвердил позицию Турции о неприсоединении к санкциям против России. Эта позиция остается неизменной со времени начала спецоперации России в Украине.