Матвиенко анонсировала участие Путина и Лукашенко в форуме регионов России и Белоруссии в Гродно

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26 июня 2022, 22:02 Источник: БелТА

Владимир Путин и Александр Лукашенко во время переговоров в Петербурге. Фото с сайта Кремля.

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко примут участие в девятом форуме регионов России и Белоруссии, который пройдет в Гродно с 30 июня по 1 июля. Об этом сообщила в воскресенье в эфире белорусского канала СТВ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, в этом году форум будет особенным.

«Он будет особенный по многим обстоятельствам. Во-первых, мы будем проводить его в новых политических реалиях, в условиях беспрецедентных санкций против России и Беларуси. Поэтому, уверена, он будет даже более предметным и конкретным, в чем-то острым и нацеленным на выработку новых подходов развития нашего сотрудничества в новых политических реалиях», - заявила Матвиенко.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Александром Лукашенко 25 июня в Санкт-Петербурге заявил, что объем взаимодействия России и Белоруссии требует постоянной сверки часов. «Что мы и делаем», - добавил президент РФ.