Алиханов о ситуации с калининградским транзитом: европейские чиновники запутались в своих же санкциях

Ситуация с калининградским транзитом возникла из-за того, что в Евросоюзе запутались в собственных санкциях. Такое мнение высказал в воскресенье в своем телеграм-канале глава региона Антон Алиханов.
«Евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит. Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались», - написал он.
Калининградский губернатор объяснил, что запрещать транзит грузов, которые следуют из России в Россию нелогично.
«Транзит нами оплачивается, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения», - уточнил Алиханов. Поэтому, с его точки зрения, единственное объяснение запрета — бюрократическая неразбериха.
«Еврокомиссия просто запуталась. Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали», - считает Алиханов. Он заметил, что в Еврокомиссии бюрократов «больше, чем в кошмарах Франца Кафки». По его мнению, они «просто облажались».
Ранее сообщалось, что ЕК готова пересмотреть свою позицию по калининградскому транзиту, однако руководство Литвы с этим не согласно.