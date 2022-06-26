Алиханов о ситуации с калининградским транзитом: европейские чиновники запутались в своих же санкциях

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26 июня 2022, 21:40 Источник: Telegram

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото с сайта kremlin.ru

Ситуация с калининградским транзитом возникла из-за того, что в Евросоюзе запутались в собственных санкциях. Такое мнение высказал в воскресенье в своем телеграм-канале глава региона Антон Алиханов.

«Евробюрократия не уступит советской, а даже превосходит. Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались», - написал он.

Калининградский губернатор объяснил, что запрещать транзит грузов, которые следуют из России в Россию нелогично.

«Транзит нами оплачивается, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения», - уточнил Алиханов. Поэтому, с его точки зрения, единственное объяснение запрета — бюрократическая неразбериха.

«Еврокомиссия просто запуталась. Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали», - считает Алиханов. Он заметил, что в Еврокомиссии бюрократов «больше, чем в кошмарах Франца Кафки». По его мнению, они «просто облажались».

Ранее сообщалось, что ЕК готова пересмотреть свою позицию по калининградскому транзиту, однако руководство Литвы с этим не согласно.