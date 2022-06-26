Джонсон: страны G7 осознают, что «вечеринка» для российских энергоресурсов подошла к концу

Лидеры «Стран семи» пришли к осознанию того факта, что с зависимостью от российских углеводородов пришло время покончить. Об этом заявил в воскресенье в интервью CNN премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал британский премьер.
Он подчеркнул, что некоторые из стран предпринимают сейчас «героические» усилия, чтобы найти замену российским энергоносителям. Однако, по его мнению, это задача на короткую перспективу, а в будущем нужно работать над «зелеными» решениями.
Ранее сообщалось, что три ведущие энергетические и газовые компании Франции призвали бизнес и граждан сократить потребление электричества, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок российского газа.