Джонсон: страны G7 осознают, что «вечеринка» для российских энергоресурсов подошла к концу

Аргументы Недели → Политика 13+

26 июня 2022, 21:15 Источник: РБК

Участники саммита G7 в Германии. Фото: Wolfgang Maria Weber/globallook.com

Лидеры «Стран семи» пришли к осознанию того факта, что с зависимостью от российских углеводородов пришло время покончить. Об этом заявил в воскресенье в интервью CNN премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Я думаю, что здесь на [саммите] G7 мы все осознаем, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все стараются найти способы адаптации», — сказал британский премьер.

Он подчеркнул, что некоторые из стран предпринимают сейчас «героические» усилия, чтобы найти замену российским энергоносителям. Однако, по его мнению, это задача на короткую перспективу, а в будущем нужно работать над «зелеными» решениями.

Ранее сообщалось, что три ведущие энергетические и газовые компании Франции призвали бизнес и граждан сократить потребление электричества, газа и нефтепродуктов на фоне сокращения поставок российского газа.