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Bloomberg узнал о том, что страны G7 возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины

, 19:10 Источник: РИА Новости

Bloomberg узнал о том, что страны G7 возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Украины
На саммите G7 В Германии. Фото: Chigi Palace Press Office/globallook.com

Страны «Большой семерки» возьмут на себя обязательство по бессрочной поддержке Киева. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался проект соответствующего заявления Группы семи.

«Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую помощь и поддерживать Украину столько, сколько потребуется», - приводит цитату из документа агентство.

Саммит G7 проходит с 26 по 28 июня в Баварии (ФРГ). Помимо лидеров стран «Большой семерки» в нем принимают участие главы ЮАР, Аргентины, Индии, Индонезии и Сенегала. Ожидается участие в саммите в режиме видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского.

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