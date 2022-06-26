Захарова считает, что западные страны до сих пор действуют с позиции колонизаторов

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26 июня 2022, 18:22 Источник: ТАСС

Европейские страны, выстраивая свою политику, до сих пор действуют с позиций колонизаторов. Об этом заявила в воскресенье в эфир телеканала «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, политики европейских стран обладают империалистическом мышлением, имеющим корни в колониальном прошлом.

«Они делят мир на тех самых исключительных, на тех, кому все можно и кому положено все лучшее, и на всех остальных, которых нужно эксплуатировать», - считает дипломат.

Она заявила, что даже те ресурсы, которые западным странам не принадлежат, они используют так, как считают нужным. «Желательно, чтобы им еще за это доплачивали», - подчеркнула она. Именно такая ситуация, по мнению Захаровой, происходит сейчас на энергетическом рынке.

Ранее Захарова опровергла информацию о том, что Россия похищает и принудительно депортирует украинских детей.