Джонсон заявил, что странам G7, ведя бизнес с Китаем, необходимо помнить о ключевых демократических ценностях

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26 июня 2022, 17:55 Источник: ТАСС

Премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: www.imago-images.de/globallook.com

Странам «Большой семерки», ведущим бизнес с КНР, необходимо соблюдать баланс между экономической выгодой и приверженностью демократическим принципам. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил в воскресенье премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Британский лидер принимает участие в саммите G7, который проходит в эти дни на юге Германии.

«Вопрос в том, можем ли мы делать это, могут ли страны G7 осуществлять [с КНР] проекты, которые приносят экономическую выгоду обеим сторонам, при этом защищая наши ценности, ключевую национальную инфраструктуру и отстаивая демократию», - сказал Джонсон, добавив при этом, что соблюдать такой баланс непросто, но возможно.