МИД Румынии назвал заявление Медведева о Молдавии частью «фальшивой риторики Кремля»

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26 июня 2022, 17:02 Источник: РБК

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото с сайта Kremlin.ru

Высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Бухарест стремится «поглотить» Румынию, является частью «фальшивой риторики Кремля». Об этом заявил МИД Румынии. Заявление приводит в воскресенье Румынское общественное телевидение.

Накануне Медведев, комментируя предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в члены ЕС, заявил, что страна таким образом утраивает государственность «по лекалам Украины». Он назвал вероятным сценарий, при котором будет осуществлено не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание «новой Великой Румынии». Тем более, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии».

«Эта реакция <...> точно говорит об одном: решение Евросовета предоставить Молдавии статус кандидата — верное», — говорится в заявлении румынского МИД.