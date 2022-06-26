МИД Румынии назвал заявление Медведева о Молдавии частью «фальшивой риторики Кремля»

Высказывание замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Бухарест стремится «поглотить» Румынию, является частью «фальшивой риторики Кремля». Об этом заявил МИД Румынии. Заявление приводит в воскресенье Румынское общественное телевидение.
Накануне Медведев, комментируя предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в члены ЕС, заявил, что страна таким образом утраивает государственность «по лекалам Украины». Он назвал вероятным сценарий, при котором будет осуществлено не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание «новой Великой Румынии». Тем более, что румынские политики «давно водят политические хороводы вокруг Молдавии».
«Эта реакция <...> точно говорит об одном: решение Евросовета предоставить Молдавии статус кандидата — верное», — говорится в заявлении румынского МИД.