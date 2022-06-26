В Белом доме заявили, что Байден и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины

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26 июня 2022, 14:55 Источник: РИА "Новости"

Джо Байден и Олаф Шольц, Michael Kappeler/dpa

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье заявили о приверженности Вашингтона и Берлина военной и экономической поддержке Киева. Об этом заявили сегодня в Белом доме.

В рамках встречи перед саммитом G7 в Германии Джо Байден и Олаф Шольц подчеркнули, что по-прежнему выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также за дальнейшее оказание военной, экономической, гуманитарной и дипломатической поддержки Киеву.

Президент США и канцлер Германии также обсудили совместные усилия по смягчению последствий конфликта на Украине для глобальной энергетической и продовольственной безопасности.