Шольц заявил, что сохранение сплоченности Запада является «ясным сигналом» Путину

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26 июня 2022, 13:42 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Michael Kappeler / globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в воскресенье, 26 июня, комментируя встречу с президентом США Джо Байденом, что сохранение сплоченности Запада – это "ясный сигнал" российскому лидеру Владимиру Путину.

По словам Олафа Шольца, страны Запада остаются едиными и подчеркнул, что это должно быть "ясным сигналом" для президента Российской Федерации. Канцлер ФРГ также приветствовал визит американского лидера в Германию на саммит глав государств и правительств стран G7.

Ранее сегодня президент США Джо Байден в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил мнение, что власти России хотели посеять раздор среди западных союзников и в НАТО, однако Москве якобы не удалось этого сделать.