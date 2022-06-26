Байден на встрече с Шольцем выразил мнение, что у Москвы «не получилось посеять раздор среди западных союзников»

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26 июня 2022, 12:42 Источник: ТАСС

Олаф Шольц и Джо Байден, Michael Kappeler/dpa

Президент США Джо Байден в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем выразил мнение, что власти России хотели посеять раздор среди западных союзников и в НАТО, однако Москве якобы не удалось этого сделать.

Джо Байден в рамках беседы с Олафом Шольцем в воскресенье, 26 июня, перед началом двусторонних переговоров, которые проходят в замке Эльмау на полях саммита G7 подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин якобы полагал, что западные союзники разобщатся, однако "этого не произошло и не произойдет".

Глава США также поблагодарил канцлера ФРГ за его усилия по поддержанию сплоченности Запада.