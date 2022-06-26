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Аргументы Недели Политика 13+

Британский премьер Джонсон: цена отказа от поддержки Украины будет выше той, что Запад платит за нее сейчас

, 12:30

Британский премьер Джонсон: цена отказа от поддержки Украины будет выше той, что Запад платит за нее сейчас
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, No. 10 Downing Street / globallookpress.com

Цена отказа от поддержки Украины будет выше той, что западные страны платят за данную помощь в настоящий момент. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Цена отказа от поддержки Украины будет выше той, что Запад платит за нее сейчас, заявил Джонсон. Как отметил глава британского правительства, чтобы защитить единство позиций, необходимо "предельно честно обсудить последствия происходящего"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Манфред Вебер, руководитель Европейской народной партии, являющейся ведущей фракцией Европарламента, призвал государства, входящие в «Большую семерку», оказать долгосрочную поддержку киевской стороне.

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Политика

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В Японии получили 452 свидетельства наблюдения неопознанных объектов в небе

Частный японский исследовательский институт, специализирующийся на изучении материалов о неопознанных летающих объектах замеченных в Японии и за ее пределами, обнародовал результаты изучения 452 свидетельств о наблюдении неопознанных объектов в небе, полученных в 2022 году. Данные четырех свидетельств НЛО были признаны как «наиболее вероятные» свидетельства существования НЛО.