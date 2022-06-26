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Аргументы Недели Политика 13+

El Pais: НАТО на саммите в Мадриде одобрит новую стратегическую концепцию, где Россия будет названа прямой угрозой

, 11:28

El Pais: НАТО на саммите в Мадриде одобрит новую стратегическую концепцию, где Россия будет названа прямой угрозой
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Oberhaeuser via www.imago-images / globallookpress.com

Североатлантический альянс на своем саммите, который состоится на следующей неделе в испанской столице, одобрит новую стратегическую концепцию, где Российская Федерация будет названа прямой угрозой. На это, как передает ТАСС, указало издание El Pais.

«НАТО обсуждает крупнейшее военное развертывание со времен холодной войны, сообщила газета El Pais. Во время саммита в Мадриде одобрят новую стратегическую концепцию НАТО. По информации источников издания, данный документ положит конец связям с Москвой. В частности, Россия будет обозначена в концепции как прямая угроза», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что государства, входящие в блок, на предстоящем саммите согласуют полный пакет помощи киевской стороне.

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