Белый дом заявил о готовности Путина использовать энергоресурсы в качестве оружия

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25 июня 2022, 21:56 Источник: ТАСС

Джон Кирби. Фото: CNP/AdMedia/globallook.com

Белый дом расценивает снижение Россией поставок газа по «Северному потоку» как готовность использовать энергоресурсы в качестве оружия — для давления на европейские страны. Об этом заявил в ходе брифинга в субботу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Брифинг проходил на борту президентского самолета, на котором Джо Байден направился на предстоящие в ближайшие дни в Европе саммиты G7 и НАТО.

«Мы считаем, что речь идет о готовности г-на Путина теперь использовать энергоресурсы в качестве оружия», - заявил Кирби.

В настоящее время Европа обеспокоена сокращением поставок российского газа, который, как утверждает российская сторона, связан с техническими проблемами. Кроме того, с 11 по 21 июля прокачка газа по «Северному потоку» будет полностью остановлена для планового техобслуживания. Некоторые политики высказывают опасения, что после этого подача газа может не возобновиться.