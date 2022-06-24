Вице-канцлер ФРГ Хабек рассказал о газовом «плане Путина», цель которого - «разжечь социальные волнения» в Европе

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24 июня 2022, 18:03 Источник: РБК

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Фото: www.imago-images.de/globallook.com

Не исключено, что Россия прекратит поставки газа в ФРГ после двухнедельной остановки «Северного потока» для техобслуживания. Такие опасения высказал вице-канцлер ФРГ и министр экономики Роберт Хабек, назвав это частью «плана Путина».

C 11 по 21 июля прокачка газа «Северному потоку» будет полностью остановлена почти на две недели для планового техобслуживания. После этого, по предположению германских властей, она может быть не возобновлена.

«Я бы соврал, если бы сказал, что это исключено. В действительности Путин постепенно сокращает количество газа», сказал Хабек в интервью телеканалу ZDF в пятницу.

Он считает, что «план Путина» рассчитан на то, чтобы оказать давление на европейский рынок и повысить цены на газ. Цель этого «плана», по мнению вице-канцлера, - «разжечь социальные волнения и разрушить единство [Европы]».