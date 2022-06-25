Путин заявил, что пока нет необходимости «зеркально отвечать» на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными боезапасами

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25 июня 2022, 19:20 Источник: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО с ядерными зарядами пока нет необходимости. Об этом сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в субботу российский лидер Владимир Путин.

Так он прокомментировал просьбу своего белорусского коллеги «зеркально ответить» на полеты самолетов НАТО рядом с границами Белоруссии.

«Но я с вами полностью согласен, что позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», - заявил Путин.

Он также рассказал, что в настоящее время в шести европейских странах - членах НАТО хранится 200 ядерных тактических боезапасов. 257 самолетов находятся в постоянной готовности для их возможного применения.