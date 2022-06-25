Эрдоган по телефону обсудил с премьером Швеции Андерссон заявку ее страны на вступление в НАТО

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25 июня 2022, 17:27 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Sha Dati/globallook.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон провели в субботу телефонный разговор, в ходе которого обсудили заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщает канцелярия турецкого лидера.

Как говорится в сообщении, Эрдоган в ходе беседы заявил, что пока не видит «изменения в позиции Швеции, которые бы сняли озабоченности Турции».

«Он указал на необходимость конкретного изменения Швецией позиции в отношении террористической Рабочей партии Курдистана. Президент также отметил, что ожидает отмены Швецией эмбарго на поставки оружия и ограничений, введенных в отношении Турции в оборонной промышленности», - говорится в сообщении канцелярии.

Ранее в субботу состоялся разговор с Эрдоганом Генсека НАТО Йенса Столтенберга. В ходе него также обсуждались заявки Швеции и Финляндии на вступление в альянс. В своем твиттере Столтенберг назвал разговор «хорошим» и сообщил, что обсуждение будет продолжено на саммите НАТО в Мадриде на будущей неделе.