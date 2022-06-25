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Аргументы Недели Политика 13+

Министр обороны Блащак: Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО

, 14:11

Министр обороны Блащак: Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО
Министр обороны Польши Мариуш Блащак, US Joint Staff / globallookpress.com

Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы Североатлантического альянса. Об этом, как информирует ТАСС, заявил глава министерства обороны страны Мариуш Блащак.

«Польша добивается размещения на своей территории бригадной боевой группы НАТО и ожидает принятия соответствующего решения на саммите альянса в Мадриде, сообщил в интервью изданию Polska Times министр обороны страны Мариуш Блащак», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что государства, входящие в блок, на встрече в столице Испании согласуют полный пакет помощи Украине.

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