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25 июня 2022, 13:23 Источник: Свободная пресса

Борис Джонсон, фото: MFA Russia Press Service, globallookpress.com

Политолог Александр Ситников считает, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ждёт конец политической карьеры, если британских наёмников Аслина и Пиннера в ДНР расстреляют.

Британская газета Express написала, что Джонсон может объявить войну России, если в Донецкой народной республике осуществят смертный приговор и казнят британских наемников, и война "примет крайне опасный оборот".

Из публикации газеты The Guardian стало известно: Аслин Эйдин позвонил своей матери и пожаловался, что британские власти не ведут переговоров с властями ДНР, и его скоро казнят.

Эксперт Александр Ситников в интервью "Свободной прессе" выразил мнение: "Если же из-за отсутствия движения со стороны кабмина Джонсона наемников Аслина и Пиннера расстреляют, то это станет полным фиаско Бориса и концом его политической карьеры".

Политолог отметил, что уход Джонсона сделает позицию президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о "мире любой ценой" приоритетной, так как именно Борис Джонсон главный инициатор концепции сражения до последнего украинца.

Политолог полагает, что на Украине резко уменьшится число наемников, особенно на фоне отступления армии Украины, когда растет вероятность попасть в плен.