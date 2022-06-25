Express: если британских наёмников расстреляют, то Великобритания объявит России войну

Аргументы Недели → Политика 13+

25 июня 2022, 11:26

Борис Джонсон, Ian Davidson / globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Джонсон может объявить войну России, если в Донецкой народной республике осуществят смертный приговор и казнят британских наемников. Версию о том, что британские власти объявят войну России, если наемники будут казнены, и война "примет крайне опасный оборот", написала газета Express.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее в интервью The Guardian сообщила, что один из пленных позвонил своей матери. Трасс рассказала, что огорченный Аслин Эйдин посетовал, что британские власти не ведут переговоров с властями ДНР, и его скоро казнят. Трасс уверяет, что переговоры с Украиной идут, но неясно, как киевские власти могут помочь наёмникам, поскольку приговор был вынесен в ДНР.

Автор публикации в британской газете Express считает, что в случае казни британских наемников, осужденных в Донбассе, Великобритания объявит России "войну".

По мнению журналиста, Джонсон может пойти на крайние меры, если казнь состоится, и в результате ситуация на Украине "примет крайне опасный оборот, из которого уже не будет возврата".

В статье указано, что если казни будут, как Лондону, так и всему Западе не останется выбора, как пойти "ва-банк" и поднять ставки: "больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просят украинские власти, Зеленский - президент, Резников - министр обороны".

Борис Джонсон неделю назад выразил мнение, что западным государствам следует готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине – он может длиться годы.