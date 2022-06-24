Посол России в Ереване Копыркин заявил, что тема борьбы с нацизмом остается актуальной

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24 июня 2022, 22:51 Источник: РИА "Новости"

Нюрнбергский процесс, Agentur Voller Ernst/dpa-Zentralbild

Посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин в пятницу, 24 июня, в рамках съезда Объединения ветеранов республики заявил, что тема борьбы с нацизмом в настоящий момент остается актуальной.

Сергей Копыркин обратил внимание на то, что съезд проходит в символичное время: недавно отмечалась 77-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, 22 июня – День памяти и скорби, а сегодня день, в который в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади.

Посол РФ в Армении подчеркнул, что сейчас важно помнить вышеуказанные события, чтобы не допустить фальсификации истории, отрицания совершенных нацистами и фашистами преступлений, а также преуменьшения подвигов советского народа.

Копыркин выразил сожаление в связи с тем, что борьба, которую жители СССР вели восемьдесят лет назад, еще не завершена, поскольку тема зла и нацизма остается актуальной и сегодня. Дипломат подчеркнул, что сейчас на фоне проведения российскими Вооруженными силами спецоперации на Украине в целях денацификации особенно четко видны связь поколений, подвиги дедов и отцов, а также нынешнего поколения.