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22 мая 2022, 13:52 Источник: Сенатор Андрей Климов

Андрей Климов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины. Сенатор напомнил: с 2014 в Уголовном кодексе России есть ст. 354.1. "Реабилитация нацизма".

Немецкое издание Saarbrücker Zeitung написало, что бывший председатель Социал-демократов Германии Оскар Лафонтен сравнил слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок "с языком нацистов".

Климов прокомментировал эту информацию в своем Telegram-канале. "Так что тема денацификации Европы актуальна не только в пределах границ нынешней Украины. Подтверждают этот тезис и очередные неонацистские выходки в Прибалтике со сносом монументов освободителям от нацизма и маршами в память сообщников Гитлера", - написал сенатор.

Климов также напомнил, что в германском правительстве есть прямые потомки фюреров из СС (запрещённая с 1945 преступная организация).

По данным российского политика, "бегство от денацификации около 10 тысяч эсэсовцев осуществлялось через нынешние страны НАТО с помощью таких структур как ODESSA (Организация бывших членов СС), и о них хорошо знали спецслужбы США".

Как полагает Андрей Климов, "мировому сообществу стоит не только добиваться роспуска НАТО как главной угрозы миру и безопасности, но и широкой денацификации для искоренения опасной нацистской заразы".