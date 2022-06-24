Захарова заявила, что РФ не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия

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24 июня 2022, 21:37 Источник: МИД РФ

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила в пятницу, 24 июня, что страна не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.

Мария Захарова подчеркнула, что РФ придерживается позиции, согласно которой создание Договора о запрещении ядерного оружия являлось не только преждевременным и ошибочным, но также контрпродуктивным, поскольку данный документ не способствует снижению нарастающих рисков.

По мнению российского дипломата, заложенный в ДЗЯО подход приводит только к увеличению противоречий между "ядерными и неядерными" странами.