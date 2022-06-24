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Захарова заявила, что страны НАТО опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией

, 20:31 Источник: МИД РФ

Захарова заявила, что страны НАТО опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 24 июня, заявила, что страны НАТО в настоящий момент опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Российской Федерацией.

По словам Марии Захаровой, подходы РФ базируются исключительно на логике сдерживания. Особенно, как отметила дипломат, это актуально сейчас, когда спровоцировавшие обострение кризиса на Украине и развязавшие гибридную антироссийскую кампанию страны Североатлантического альянса находятся на грани прямого вооруженного конфликта с Россией.

Ранее на этой неделе в Австрии состоялась первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Эти страны не являются членами НАТО и не имеют вышеуказанного типа оружия.

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