Блинкен признал успехи РФ в Донбассе

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24 июня 2022, 21:10 Источник: ТАСС

российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 24 июня, признал в беседе с журналистами, что российской стороне удалось добиться определенных военных успехов в Донбассе.

Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции в Берлине заявил, что недавние сообщения об успехах РФ в восточной части Украины вызывают не только в Европе, но и за ее пределами "беспокойство" относительно дальнейшего развития ситуации.

Госсекретарь США, однако, выразил мнение, что достижения Российской Федерации в Донбассе "далеки от того, чтобы иметь решающее значение".