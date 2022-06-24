Чижов: статус кандидата не гарантирует Украине принятия в члены Евросоюза

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24 июня 2022, 21:04 Источник: ТАСС

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Фото: Mission of Russia EU/globallook.com

То, что Украина стала кандидатом в члены Евросоюза не гарантирует ей в будущем принятия в ЕС. Для этого потребуется много усилий. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил в пятницу постоянный представитель Российской Федерации при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Получение статуса кандидата само по себе не гарантирует положительного результата тех переговоров, которые рано или поздно начнутся», - сказал Чижов. По его мнению, для вступления в Евросоюз Киеву предстоит предпринять немало усилий по реформированию правовой системы, экономики и проч. «Причем реальных усилий - здесь уже одной пропагандой и русофобскими фейками не обойдешься», - добавил дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала махинацией действия Еврокомиссии, рекомендовавшей предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС.