Эрдоган допустил введение в Турции смертной казни за поджоги лесов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 июня, заявил о необходимости обсуждения возможности введения наказания в стране за поджоги лесов – вплоть до вероятности смертной казни.
Ранее масштабный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, причем огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра. Впоследствии глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о диверсии, а также о том, что был задержан подозреваемый в поджоге, который уже сознался в содеянном.
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следует понять, где поставить в наказании точку. Политик не исключил, что речь может идти о казни, однако вышеуказанный вопрос необходимо обсудить.