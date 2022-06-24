Эрдоган допустил введение в Турции смертной казни за поджоги лесов

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24 июня 2022, 19:18 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 24 июня, заявил о необходимости обсуждения возможности введения наказания в стране за поджоги лесов – вплоть до вероятности смертной казни.

Ранее масштабный лесной пожар вспыхнул в Мармарисе, причем огонь продолжает распространяться из-за сильного ветра. Впоследствии глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о диверсии, а также о том, что был задержан подозреваемый в поджоге, который уже сознался в содеянном.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следует понять, где поставить в наказании точку. Политик не исключил, что речь может идти о казни, однако вышеуказанный вопрос необходимо обсудить.