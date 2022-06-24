Блинкен заявил, что США будут оказывать военную помощь Украине «столько, сколько потребуется»

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24 июня 2022, 19:02 Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Michael A. McCoy - Pool via CNP / globallookpress.com

Руководитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в пятницу, 24 июня, заявил, что Вашингтон будет оказывать военную помощь Украине "столько, сколько потребуется".

Напомним, ранее сегодня издание Washington Post со ссылкой на украинских должностных лиц сообщило, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена передала Украине 126 гаубиц и 260 тысяч боеприпасов.

Отметим также, что лидеры стран-членов Европейского союза в пятницу выступили за дальнейшее наращивание военной помощи Украине. Об этом сообщается в выводах по итогам европейского саммита в Брюсселе.