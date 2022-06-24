Главы МИД стран G7 заявили, что все санкции против России предусматривают исключения для продовольствия и сельхозпродукции РФ

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24 июня 2022, 16:48 Источник: РБК

Погрузка зерна. Фото: Patrick Pleul/dpa/globallook.com

Все санкции стран «Большой семерки» предполагают исключения для российских поставок на мировой рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции. Это следует из совместного заявления глав МИД стран G7, распространенного в пятницу.

В заявлении также указывается на необходимость снятия блокировки черноморских портов Украины для транспортировки продовольствия.

Министры выразили свою поддержку инициативам ООН «по срочному возобновлению черноморского маршрута для экспорта зерна и Плану действий Европейской комиссии по созданию коридоров солидарности Украина - ЕС для доставки зерна автомобильным, железнодорожным и баржевым транспортом на мировые рынки».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «эффективного урегулирования продовольственного кризиса не будет, если на мировые рынки не вернется продукция из Российской Федерации и Украины».