Песков о ситуации с ограничением Литвой транзита в Калининград: надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам

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24 июня 2022, 08:53 Источник: Telegram-канал ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, высказываясь о ситуации с ограничением Литвой транзита в Калининград, отметил, что, надеясь на лучшее, готовиться следует к худшим вариантам. Об этом информирует ТАСС.

«Кремль не исключает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград. Однако, надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам, заявил нам Дмитрий Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе литовский президент Гитанас Науседа указал, что прибалтийская республика готова к отключению ее от региональной электросети Россией в ответ на блокировку транзита в Калининград.