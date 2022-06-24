Песков о ситуации с ограничением Литвой транзита в Калининград: надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, высказываясь о ситуации с ограничением Литвой транзита в Калининград, отметил, что, надеясь на лучшее, готовиться следует к худшим вариантам. Об этом информирует ТАСС.
«Кремль не исключает, что Литва может отменить решение об ограничении транзита в Калининград. Однако, надеясь на лучшее, готовиться нужно к худшим вариантам, заявил нам Дмитрий Песков», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Ранее на текущей неделе литовский президент Гитанас Науседа указал, что прибалтийская республика готова к отключению ее от региональной электросети Россией в ответ на блокировку транзита в Калининград.