Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС

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23 июня 2022, 13:05

Заседание Европарламента, PPI / globallookpress.com

Европейский парламент поддержал предоставление Киеву и Кишиневу статуса кандидатов на вступление в ЕС. Законодательный орган одобрил соответствующую резолюцию, информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с утверждением, согласно которому депутат Верховной Рады Давид Арахамия ездил в США и Европу, требуя, чтобы Тбилиси не дали статус кандидата в ЕС.