Российские военные за сутки уничтожили более 650 украинских националистов

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 23 июня, заявили, что за минувшие сутки в ходе ударов авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены более 650 украинских националистов.
В оборонном ведомстве добавили, что ликвидированы были также семнадцать танков и прочих боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Смерч" и семнадцать специальных автомобилей.
Ранее сегодня стало известно, что в разгромленном в районе поселка Мирная Долина в Донбассе 34-м батальоне 57-й бригады Вооруженных сил Украины за прошедшие два дня были уничтожены более 150 человек.