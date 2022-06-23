Российские военные за сутки уничтожили более 650 украинских националистов

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23 июня 2022, 12:43 Источник: РИА "Новости"

российский военный, MOD Russia/ GlobalLookPress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации в четверг, 23 июня, заявили, что за минувшие сутки в ходе ударов авиации, ракетных войск и артиллерии были уничтожены более 650 украинских националистов.

В оборонном ведомстве добавили, что ликвидированы были также семнадцать танков и прочих боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО "Смерч" и семнадцать специальных автомобилей.

Ранее сегодня стало известно, что в разгромленном в районе поселка Мирная Долина в Донбассе 34-м батальоне 57-й бригады Вооруженных сил Украины за прошедшие два дня были уничтожены более 150 человек.