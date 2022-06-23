Минобороны РФ: в разгромленном под Мирной Долиной в Донбассе 34-м батальоне 57-й бригады ВСУ за 2 дня уничтожены свыше 150 человек

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23 июня 2022, 12:38

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

В разгромленном в районе поселка Мирная Долина в Донбассе 34-м батальоне 57-й бригады Вооруженных сил Украины за 2 дня уничтожены свыше 150 человек. Об этом заявило министерство обороны Российской Федерации.

«В разгромленном под Мирной Долиной в ЛНР 34-м батальоне 57-й украинской мотопехотной бригады за 2 дня убиты более 150 человек и ранены около 450, младший командный состав бросил подчиненных и дезертировал», — приведена информация, предоставленная Минобороны, в посте, который появился в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернет выложили видео, где запечатлено уничтожение позиций армии Украины ракетными ударами российских вертолетов Ка-52 с дистанции свыше пяти километров.