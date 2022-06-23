Сенатор Климов заявил, что нормализация отношений России и Евросоюза возможна только после отмены всех санкций

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23 июня 2022, 12:18 Источник: Telegram

Совет Федерации, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов заявил, что нормализация отношений с Евросоюзом может начаться только после изменения риторики и отмены всех антироссийских санкций.

Андрей Климов уточнил, что Европейский союз также должен радикально изменить свою риторику в отношении Российской Федерации. Сенатор добавил, что тема проведения спецоперации на Украине не может являться центральной в переговорах Брюсселя и Москвы. "Это не их дело от слова вообще", – добавил Климов.

По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета, страны-члены ЕС также должны остановить поставки оружия на Украину, отозвать из страны своих военных советников, шпионов и наемников.