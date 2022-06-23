Аргументы Недели → Политика 13+

23 июня 2022, 11:03

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Безответственность и геополитический эгоизм лидеров стран, входящих в «Большую семерку», привели к трагедии на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал российский парламентарий Константин Косачев.

«Безответственность и геополитический эгоизм лидеров G7 привели к трагедии на Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому Генеральный штаб украинской армии и Польша закончили планирование операции по заходу подразделений Варшавы на территорию Западной Украины.