Безответственность и геополитический эгоизм лидеров стран, входящих в «Большую семерку», привели к трагедии на Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, высказал российский парламентарий Константин Косачев.
«Безответственность и геополитический эгоизм лидеров G7 привели к трагедии на Украине, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому Генеральный штаб украинской армии и Польша закончили планирование операции по заходу подразделений Варшавы на территорию Западной Украины.