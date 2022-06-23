Власти США на саммите G7 планируют представить набор предложений по усилению давления на Россию

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23 июня 2022, 09:41 Источник: ТАСС

Белый дом, https://unsplash.com/photos/zfKlCKK-Ql0

Власти США на саммите G7, который пройдет на юге Германии с 26 по 28 июня, планируют представить ряд конкретных предложений по усилению давления на Российскую Федерацию, а также по поддержке Украины.

Представитель американской администрации высокого ранга в рамках брифинга в минувшую среду сообщил, что президент США Джо Байден посетит встречу лидеров G7 в ФРГ, а также отправится на саммит стран-членов НАТО в Испании.

Известно, что лидеры "Группы семи" также обсудят усиление инфляции в мире и коснутся наиболее актуальных вопросов энергетической и продовольственной безопасности.