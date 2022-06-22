Глава КНР Си Цзиньпин предупредил опять, что санкции бумерангом возвращаются к инициаторам

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22 июня 2022, 16:34

Си Цзиньпин, лидер Китая, Kremlin Pool/ Global Look Press

Если государство или ряд государств начинают активно практиковать политику санкционного воздействия на определённую страну, то в конечном итоге получают «эффект бумеранга» последствий своих решений. Такое заявление сделал в среду, 22 июня, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Сообщает со ссылкой на китайские СМИ ФАН.

Лидер Китая предостерёг от использования экономики в качестве оружия, что неизбежно ведёт к плохим последствиям. Господин Си заверил, что последствия настигают от такой политик обе стороны.

Ранее стало известно, что официальный Пекин активно выступает за борьбу мирового сообщества с произволом и гегемонией, а также политикой агрессивности, которая исходит от Запада. Об этом также в своём выступлении упомянул сегодня Си Цзиньпин.