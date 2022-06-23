Володин посоветовал руководству ЕС «снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран»

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23 июня 2022, 08:31

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, State Duma Russia / globallookpress.com

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал руководству ЕС «снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран». Соответствующую публикацию спикер разместил в Telegram.

Володин отреагировал на прозвучавшее на текущей неделе заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она указала, что заместить поставки газа по «Северному потоку» можно с помощью снижения температуры на два градуса при отоплении жилья в Европе.

«Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран», — написал отечественный политик.

Как сообщалось накануне, руководитель кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с утверждением, согласно которому депутат Верховной Рады Украины Давид Арахамия ездил в США и Европу, требуя, чтобы Тбилиси не дали статус кандидата в ЕС.