В МИД назвали кощунственным сравнение националистов батальона «Азов» с защитниками Брестской крепости

Сравнение боевиков украинского националистического батальона "Азов", в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, с защитниками Брестской крепости является кощунственным.
Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе.
Мероприятие организовано постоянными представительствами РФ и Белоруссии при отделении ООН в Женеве.
Российский дипломат отметил, что происходит откровенное обеление сторонников неонацизма в лице "Азова" и других аналогичных "украинских экстремистских формирований".
По словам Лукьянцева, все упоминания о совершенных их участниками жестоких преступлениях в Донбассе тщательно исключаются из информационного пространства, а самих "азовцев" кощунственно сравнили с защитниками Брестской крепости. "... можно сказать, что моральное дно оказалось пробитым", - подчеркнул дипломат.
Минобороны России 20 мая сообщило, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе освобождена. В подземных сооружениях скрывались украинские военные и боевики "Азова".
С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые были заблокированы на территории завода.