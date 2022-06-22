В МИД назвали кощунственным сравнение националистов батальона «Азов» с защитниками Брестской крепости

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22 июня 2022, 19:56 Источник: РИА Новости

«Азовсталь» в Мариуполе, Cover Images/globallook.com

Сравнение боевиков украинского националистического батальона "Азов", в отношении которых в России возбуждены уголовные дела, с защитниками Брестской крепости является кощунственным.

Об этом заявил уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев в ходе вебинара о проявлениях расовой дискриминации и ксенофобии в Европе.

Мероприятие организовано постоянными представительствами РФ и Белоруссии при отделении ООН в Женеве.

Российский дипломат отметил, что происходит откровенное обеление сторонников неонацизма в лице "Азова" и других аналогичных "украинских экстремистских формирований".

По словам Лукьянцева, все упоминания о совершенных их участниками жестоких преступлениях в Донбассе тщательно исключаются из информационного пространства, а самих "азовцев" кощунственно сравнили с защитниками Брестской крепости. "... можно сказать, что моральное дно оказалось пробитым", - подчеркнул дипломат.

Минобороны России 20 мая сообщило, что территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе освобождена. В подземных сооружениях скрывались украинские военные и боевики "Азова".

С 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2439 "азовцев" и украинских военных, которые были заблокированы на территории завода.