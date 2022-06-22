Байден считает, что конфликт вокруг Украины станет «игрой в выжидание» между Россией и Европой

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22 июня 2022, 07:11 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден. Фото: Michael Reynolds/globallook.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник при общении с журналистами высказал мысль, что украинский кризис может превратиться в состязание на выносливость между Россией и Европой.

«Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», - заявил американский президент.

Он также добавил, что этот аспект станет предметом обсуждения на саммите НАТО в Мадриде, который должен состояться в конце июня.

Ранее президент США заявлял о высокой вероятности того, что Украина окажется членом Евросоюза.