Байден считает, что конфликт вокруг Украины станет «игрой в выжидание» между Россией и Европой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник при общении с журналистами высказал мысль, что украинский кризис может превратиться в состязание на выносливость между Россией и Европой.
«Я действительно думаю, что на определенном этапе пойдет отчасти игра в выжидание – что русские могут выдержать и что будет готова выдерживать Европа», - заявил американский президент.
Он также добавил, что этот аспект станет предметом обсуждения на саммите НАТО в Мадриде, который должен состояться в конце июня.
Ранее президент США заявлял о высокой вероятности того, что Украина окажется членом Евросоюза.