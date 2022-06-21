Токаев считает, что урегулированию конфликта в Украине могла бы посодействовать ООН, но организация сейчас пребывает в кризисе

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21 июня 2022, 20:22 Источник: РБК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kazakh presidential website/globallook.com

Поддержка международного сообщества могла бы сыграть существенную роль в урегулировании украинского конфликта, но, к сожалению, ООН находится сейчас в состоянии острого кризиса. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на специальной панельной сессии Катарского экономического форума во вторник.

Отвечая на вопрос о перспективах разрешения конфликта, Токаев подчеркнул, что Казахстан является другом и России, и Украины. По его мнению, главным в урегулировании должна стать добрая воля обоих государств.

«Но в то же время — поддержка международного сообщества. К сожалению, международное сообщество разделено. Совет Безопасности [ООН]— это грустная история», — заявил Токаев.

Казахстанский президент выразил мнение, что столь сильной разобщенности в ООН не было даже во времена холодной войны.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Токаев заявил, что Казахстан не признает «квазигосударства» ДНР и ЛНР.