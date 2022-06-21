Лиз Трасс пообещала, что Британия будет вводить санкции против России до тех пор, пока она не выведет войска с территории Украины

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21 июня 2022, 16:11 Источник: РИА Новости

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Санкции в отношении России будут вводиться до тех пор, пока она не выведет свои войска из Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во вторник во время выступления в британском парламенте.

Министр считает «жизненно важным» продолжать поддерживать Украину.

«Речь идет о свободе и демократии в Украине. Также речь идет о свободе и демократии в Европе и во всем мире. Вот почему мы намерены предоставить больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в вытеснении России со своей территории», - сказала Трасс.

Ранее о необходимости продолжения поддержки Киева заявлял премьер Великобритании Борис Джонсон, посетивший на прошлой неделе Киев.