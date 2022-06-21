МИД России: если транзит в Калининград немедленно не восстановят, последуют ответные меры

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21 июня 2022, 13:35 Источник: МИД РФ

МИД РФ, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

Россия в рамках вызова в МИД РФ посла Европейского союза Маркуса Эдерера во вторник, 21 июня, потребовала возобновить калининградский транзит – в противном случае последуют ответные меры.

В документе, предоставленном Министерством иностранных дел Российской Федерации, говорится, что Москва потребовала, чтобы нормальное функционирование калининградского транзита было восстановлено незамедлительно.

Напомним, ранее Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о том, что с 18 июня транзит ряда товаров, попавших под санкции ЕС, прекращается. Нефтепродукты в Калининградскую область через Литву по-прежнему перевозятся – транзит не ограничен до 10 августа.