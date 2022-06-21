Песков: Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией после визита в Киев Макрона, Шольца и Драги

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21 июня 2022, 13:16

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры после визита в столицу бывшей советской республики французского лидера Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы итальянского правительства Марио Драги. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с РФ после визита европейских лидеров в Киев — Песков», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного интернет-издания «Украина.ру».

Ранее сегодня РИА Новости проинформировало, что украинские резервисты сдались на позициях в районе расположенного на территории Донбасса города Северодонецка.